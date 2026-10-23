في لفتة مميزة، أصر قائد النصر كريستيانو رونالدو على إهداء جائزة رجل المباراة لزميله عبدالله الحمدان، عقب فوز فريقه على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وبرر رونالدو مبادرته بالمستوى اللافت الذي قدمه الحمدان، ودوره المؤثر في حسم المواجهة، لاسيما صناعته الهدف الثالث لأنجيلو بعد تهيئة رائعة بالصدر.



المشهد الذي ظهر فيه رونالدو مبتسماً وهو يقدم الجائزة، والحمدان يحملها بفخر أمام عدسات المصورين، حظي بإشادة واسعة، ويجسد روح القيادة التي يتمتع بها النجم البرتغالي.



من جانبه، قال الحمدان: "استلام جائزة رجل المباراة من رونالدو شرف كبير، الوجود بجانب أسطورة مثله يجعلنا نتعلم كل يوم".