كشف أسطورة الكرة الإنجليزية ومالك إنتر ميامي ديفيد بيكهام، عن كواليس التعاقد التاريخي مع ليونيل ميسي، مؤكداً أن الصفقة استغرقت 4 سنوات من العمل المتواصل.



وقال بيكهام: «تسللت سراً إلى فندق والد ميسي، وتحدثنا واقترحت عليه إحضار ليو إلى ميامي، فأخبرني أنهم سيقيمون عرضي»، كاشفاً عن أن ثلاثة قطاعات اقتصادية كانت وراء الصفقة التي حولت مسار اللاعب من السعودية إلى ميامي.



وأضاف: «عندما لاحظنا أن ميسي غير سعيد في باريس سان جيرمان، رأينا الفرصة ودفعنا لتحقيقها. كانت لديه عروض من السعودية، لكن ما أقلقني أكثر هو احتمال عودته إلى برشلونة، وفي النهاية لم يعد».



وتابع: «أخبرنا والده أنه سيعلن عن مستقبله خلال يومين، لذا كنا في حالة تأهب. كنت في اليابان، الخامسة صباحاً، أطفالي وزوجتي نائمون، وفجأة بدأت الإشعارات تنهال على هاتفي من شركائي تخبرني بأن ميسي قادم إلى ميامي. كان ذلك رائعاً لأنه تطلب الكثير من العمل».



وختم بيكهام: «ميسي لاعب لا يصدق وذكي جداً، يرى أشياء لا يراها الآخرون، لقد غيّر النادي تماماً».