أكد مدرب التعاون فوك رازوفيتش أن فوز فريقه على الريان القطري بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا الثاني، جاء بعد تحضير ركز من خلاله على استغلال نقاط ضعف المنافس، مشيداً بأداء لاعبيه ومساندة إدارة النادي والجماهير.



وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن التعاون قدم مباراة جيدة، خصوصاً في الشوط الأول، وشهد تطبيقاً من قبل اللاعبين لما يعمل عليه الفريق خلال التدريبات، مضيفاً: «ما زلنا بعيدين عن بعض الأمور التي نريد تحقيقها مستقبلاً، لكن الأهم اليوم هو النتيجة والفوز. اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم أمام خصم قوي، وهذا أمر مهم بالنسبة لي كمدرب».



وفي رده على سؤال «عكاظ» عن أبرز توجيهاته للاعبين قبل المباراة، بعدما ظهر الفريق بصورة مميزة على مستوى الأداء والنتيجة، أوضح: «جهزنا للمباراة بأفضل طريقة، ودرسنا نقاط ضعف الخصم واستغلينا ذلك بنجاح، ولقد لعبنا اليوم بأسلوب مختلف عن مباراتنا الأخيرة أمام الشباب. أنا سعيد بما قدمه اللاعبون، ولا ننسى الدعم غير المحدود من الإدارة والجماهير، وأكرر شكري وتقديري للجمهور اليوم».



وأشار المدرب إلى أنه يلمس يومياً تضحيات لاعبيه في الحصص التدريبية، مؤكداً أن رسالته لهم تتمثل في تقديم أقصى ما لديهم، وقال: «أقول لهم دائماً: قدموا أفضل ما لديكم، وستجدون العون من الله».



وبيّن رازوفيتش أن خبرته التدريبية تفرض عليه أحياناً اللجوء إلى أسلوب دفاعي وفق ظروف المباراة، مع تأكيده ضرورة الاهتمام بالجانب الهجومي وإحراز الأهداف.



من جانبه، أشاد لاعب التعاون يونس بحراوي بقتالية زملائه داخل الملعب، وأهدى الفوز إلى جماهير النادي الوفية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تقديم مستويات جيدة واستعادة الفريق نتائجه في الدوري.



وأكد بحراوي استعداده لخدمة الفريق في أي مركز، قائلاً: «ليس لديّ مشكلة في اللعب جناحاً أو مهاجماً، وسأقدم أفضل ما لديّ في أي مكان».