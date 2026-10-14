أرجع مدرب الريان القطري فيسنتي مورينو خسارة فريقه أمام التعاون بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا الثاني، إلى البداية غير الجيدة في الشوط الأول، مؤكداً أن تحسن الأداء في الشوط الثاني لم يكن كافياً لتغيير النتيجة.



واستهل مورينو حديثه في المؤتمر الصحفي بتهنئة التعاون على الفوز، وقال: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا عدنا بصورة أفضل في الشوط الثاني، ولم يحالفنا الحظ».



وأضاف أن الريان كان بإمكانه تحقيق الفوز، إلا أن الخسارة جزء من كرة القدم، مشيراً إلى أن تركيز الفريق سيتجه إلى المباراة القادمة وتجاوز هذه النتيجة.



وأكد المدرب الإسباني أن انتصار التعاون لم يكن مفاجئاً، موضحاً: «نعرف التعاون جيداً، لكننا مررنا بيوم سيئ. لاعبونا كانوا يرغبون في الفوز، إلا أن الأمور لم تسر كما أردنا».