فاز ممثل الوطن فريق التعاون على ضيفه الريان القطري 2-1 وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء (الأربعاء) على ستاد وولفز بارك في بريدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا الثاني 2026-2027.



وسجل محمد الكويكبي (19) ويونس البحراوي (38) هدفي التعاون، في حين أحرز أحمد الجانحي (32) هدف الريان.



شهد اللقاء بداية قوية لفريق التعاون الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول بعد مرور 19 دقيقة، بعدما أرسل أشرف المهديوي كرة عرضية أرضية وصلت إلى محمد الكويكبي الذي تابعها بقدمه اليمنى من اللمسة الأولى، لتستقر في منتصف المرمى.



في المقابل، تمكن الريان القطري من إدراك التعادل إثر هجمة سريعة من الجهة اليمنى، عكس خلالها روجر غيديس كرة عرضية وصلت إلى ويسلي سيلفا الذي مررها بدوره إلى أحمد الجانحي، ليضعها الأخير بقدمه اليمنى من اللمسة الأولى داخل الشباك (د: 32).



ولكن التعاون لم يتأخر في التقدم مجدداً بالنتيجة، بعدما أطلق يونس البحراوي تسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالأرض قبل أن تخدع الحارس محمود أبو ندى وتستقر في المرمى كهدف ثانٍ للتعاون (د: 39).



وفي الشوط الثاني، كاد الريان أن يدرك التعادل بعد أن أرسل أوتافيو كرة عرضية عالية من ركلة حرة مباشرة ارتقى لها أندريه أمارو وحوّلها برأسه باتجاه الزاوية اليسرى البعيدة، لكن كرته ارتدت من العارضة، لينتهي اللقاء بفوز التعاون بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة، حقق فريق التعاون فوزه الأول ووصل للنقطة الرابعة متصدراً فرق المجموعة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الريان عند ثلاث نقاط.