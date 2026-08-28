تغلّب المنتخب الوطني تحت 16 عامًا على منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن الدورة الدولية الودية في المجر.



وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعب زياد الدوسري في الدقيقة 27، واللاعب عبدالعزيز الناهض في الدقيقة 46 من مجريات المباراة.



ودخل المدرب البرتغالي تياغو فارينها المباراة بقائمة مكونة من: يوسف موسى في حراسة المرمى، حسن الصالح، مشاري الشهراني، حسن اليامي، أحمد المزيعل، فاضل السادة، عبدالعزيز الناهض، فواز سفياني، مروان المولد، عبدالله الشبيب، زياد الدوسري.



ويلاقي أخضر 16 عامًا منتخب تركيا الأحد القادم في ختام الدورة الدولية الودية في المجر.



على صعيد متصل، يعاود المنتخب الوطني تحت 16 عامًا مساء غدٍ (السبت) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في المجر.