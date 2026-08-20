تكرر مشهد إهدار ركلة الجزاء للاعب الهلال كريسينسيو سامرفيل بعد 51 يوماً فقط من إهداره ركلة ترجيح مع منتخب هولندا أمام المغرب في كأس العالم 2026.



وكان سامرفيل قد ودع مع «الطواحين» دور الـ32 من مونديال 2026 الثلاثاء 30/6، بعد تصدي ياسين بونو حارس أسود الأطلسي ونجم الهلال للركلة الأخيرة، قبل أن يعود اللاعب ويهدر ركلة جزاء جديدة بقميص الهلال.



وشهدت الدقيقة 80 من مواجهة الهلال والفيحاء ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي إهدار سامرفيل ركلة جزاء بتسديدة خارج المرمى. وبعدها بـ4 دقائق قرر المدير الفني الإيطالي «إنزاغي» استبداله باللاعب نواف الحبشي الوافد الجديد.



ورغم المستوى المميز الذي قدمه سامرفيل خلال 84 دقيقة، إلا أنه لم ينجح في تعويض ركلة الجزاء المهدرة.



أرقام سامرفيل أمام الفيحاء



لعب: 84



اجمالي التسديدات: 5



ركلة جزاء: مهدرة



في القائم: 1



تسديد خارج المرمى: 3



إضاعة فرص: 2



صناعة فرص: 2



فرص خطيرة: 2



تمريرات خلفية: 9



تمريرات صحيحة: 85٪



عرضيات اكتملت: 50٪



مراوغات اكتملت: 80٪



اللمسات: 55