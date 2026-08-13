بعث مدافع الأهلي الدولي التركي ميريح ديميرال رسالة طمأنينة لجماهير ناديه، مؤكداً قوة الترابط بين لاعبي الفريق وتماسك المجموعة، ورغبتهم في تقديم أفضل المستويات خلال الموسم الرياضي الجديد.



وفي تصريح فضائي عقب مواجهة الدرعية في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين قال ديميرال: «لدينا الشخصية التي تمكننا من الترابط مع بعضنا، وخلال الأيام الخمسة الماضية، منذ وصول المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، تعاهدنا جميعاً على تقديم أفضل المستويات، وأطمئن جماهير الأهلي بأننا متماسكون وسنقدم الأفضل خلال المرحلة القادمة».



وتأتي تصريحات المدافع التركي في مرحلة شهدت تغييراً فنياً سريعاً داخل الأهلي، إذ تعاقد النادي مع بوسيتش حتى عام 2028 خلفاً للألماني ماتياس يايسله، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الدوري، ما وضع الجهاز الفني الجديد أمام فترة زمنية محدودة للعمل مع اللاعبين.



وتعكس كلمات ديميرال حالة التكاتف داخل غرفة الملابس الأهلاوية، خصوصاً مع دخول الفريق موسماً مزدحماً بالاستحقاقات، ورغبة اللاعبين في تجاوز التغييرات التي طرأت على الجهاز الفني والتركيز على المحافظة على استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات.