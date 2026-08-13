افتتح الأهلي مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2026-2027 بانتصار ثمين على مضيفه الدرعية بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى، ليضع الأهلي أول 3 نقاط في رصيده مع بداية رحلة المنافسة على لقب الدوري.



وحملت المباراة الظهور الرسمي الأول للمدرب الهولندي مارينو بوسيتش في دوري روشن مع الأهلي، وكذلك الثنائي الجديد الأرميني إدوارد سبيرتسيان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، في مواجهة شهدت صراعاً فنياً أمام الدرعية بقيادة مدربه برونو لاج.



ونجح سبيرتسيان في كتابة أول فصوله مع الأهلي في دوري روشن، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 25، مستفيداً من العمل الهجومي المميز للبرتغالي ترينكاو، الذي صنع الهدف، ليعلن الثنائي الجديد عن نفسه مبكراً في أول ظهور رسمي لهما بقميص الأهلي في المسابقة.



وفرض سبيرتسيان حضوره في وسط الملعب، ولم يكتف بتسجيل هدف الانتصار، بل قدم أداءً مؤثراً في صناعة اللعب والربط بين خطوط الفريق والتحرك خلف المهاجمين، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويبدأ تجربته في دوري روشن بأفضل صورة ممكنة: مباراة واحدة، هدف واحد، و3 نقاط للأهلي.



وفي الجانب الآخر، قدم ترينكاو أوراق اعتماده سريعاً في ظهوره الأول، بعدما شكل مصدر خطورة مستمراً على دفاع الدرعية، وأسهم مباشرة في هدف الفوز بصناعته لسبيرتسيان، ليخرج من مباراته الأولى في الدوري بتمريرة حاسمة واحدة، ويؤكد منذ الجولة الافتتاحية قدرته على منح الأهلي حلولاً هجومية مختلفة. وكان ترينكاو قد انضم إلى الأهلي هذا الصيف قادماً من سبورتينغ لشبونة بعد مشاركته مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026.



ويمنح الفوز بوسيتش دفعة مهمة في بداية مهمته، خصوصاً أن الأهلي يدخل موسماً مزدحماً بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية، فيما تمثل البداية القوية لسبيرتسيان وترينكاو مؤشراً إيجابياً على قدرة صفقات الفريق الجديدة على صناعة الفارق منذ البداية.



وبهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي الدرعية دون نقاط، على أن يواصل الأهلي مشواره بحثاً عن تثبيت بدايته القوية والمضي مبكراً في سباق المنافسة على دوري روشن.