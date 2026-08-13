أكد مدرب نادي الخليج لكرة القدم البرتغالي غوزيه غوميز جاهزية فريقه لبدء مشواره في الموسم الجديد في دوري روشن للمحترفين، مشدداً على أهمية الظهور بأفضل صورة أمام التعاون، وتحقيق انطلاقة تعكس العمل الذي بذله الفريق خلال فترة الإعداد.



وأوضح غوميز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة أن التعاون يعد من الفرق المنظمة التي تتمتع بالاستقرار الفني، مشيراً إلى معرفته الجيدة بالمنافس بعد تجربته السابقة معه، وما قدمه من مستويات مميزة خلال المواسم الماضية، ومنافسته على المراكز، كما يواصل في كل موسم العمل بالرتم نفسه.



وأضاف: «سنعمل على تقديم أفضل نسخة من فريقنا، وسندخل المواجهة بأفضل جاهزية، ونتوقع مباراة قوية ومميزة بين الفريقين».



ويأمل غوميز أن يترجم فريقه العمل الذي أنجزه خلال فترة الإعداد إلى أداء قوي داخل الملعب، في مستهل مشواره بدوري روشن السعودي، بحثاً عن بداية إيجابية تعكس طموحات الخليج في الموسم الجديد.