تغلّب فريق الحزم على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بأبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي (دوري روشن) للموسم 2026-2027.



وافتتح الحزم التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه عبدالعزيز الضويحي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله أحمد الشمراني الهدف الثاني في الدقيقة الـ(40)، لينهي الحزم الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل.



وفي الشوط الثاني قلّص أبها الفارق عن طريق لاعبه محمد الدوسري في الدقيقة الـ(63)، واستمرت النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ليحسم الحزم المواجهة بنتيجة (2-1).



وبهذه النتيجة حصد الحزم أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالدوري، فيما بقي أبها دون نقاط.