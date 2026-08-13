أعلن 6 رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم دعمهم لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو بعد تعرضه لضغوط شديدة خلال الأيام الماضية ومحاولة الإطاحة به.

ضغوط بسبب المقترح

وكان إنفانتينو قد تعرض لانتقادات عنيفة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بسبب مقترح مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع حصص في كيان جديد تابع للاتحاد، بقيمة تُقدر بـ20 مليار دولار. ورغم تراجعه رسمياً عن المقترح، إلا أن استمراره في رئاسة «فيفا» مُهدد.

دعم عربي لإنفانتينو

وفي بيان مشترك، وقع عليه رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، جاء فيه: «إدراكاً للدور المحوري الذي تلعبه كرة القدم العربية في توحيد الشعوب وتعزيز التعاون بين الاتحادات الكروية في العالم العربي، نحن نعلن عن دعمنا الكامل للسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ونؤكد ثقتنا في قيادته والتزامه المستمر بتطوير كرة القدم عالمياً».

إشادة بالجهود

وأضاف البيان: «نُثمن عالياً جهود السيد إنفانتينو المتواصلة للنهوض بكرة القدم عالمياً، وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دورها في التقريب بين الشعوب والمجتمعات».

مستقبل أكثر قوة

واختتم: «نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً لكرة القدم العالمية، وتوسيع الفرص، وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة العالمية».