أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو اقتراب نادي القادسية من التعاقد مع لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي تيجاني رايندرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

القادسية يعرض 60 مليوناً

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يُجري نادي القادسية محادثات متقدمة مع مانشستر سيتي للتعاقد مع تيجاني رايندرز، وقد اقترب الناديان من التوصل إلى اتفاق مقابل رسوم تبلغ نحو 60 مليون يورو، لكن الأمر لا يزال بانتظار الضوء الأخضر من لاعب الوسط الهولندي».

منافسة مع نوتنغهام

وأضاف الصحفي الموثوق: «لا يزال نادي نوتنغهام فورست مهتماً باللاعب، إذ يتوقف كل شيء على قرار رايندرز».

أرقام رايندرز

وشارك تيجاني رايندرز في 47 مباراة بقميص مانشستر سيتي في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

عقد طويل وقيمة سوقية مرتفعة

ويمتد عقد لاعب الوسط الهولندي، البالغ من العمر 28 عاماً، مع مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2030، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».