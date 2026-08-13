أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الخميس)، تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو، في إطار خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وقّع جيريمي دوكو على عقد جديد لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، ليستمر بموجبه في ملعب الاتحاد حتى صيف 2031».

جيريمي دوكو خلال توقيع العقد.

دوكو: السيتي يعني لي الكثير

من جانبه، قال دوكو عقب تمديد عقده: «لقد أحببت الفترة التي قضيتها مع السيتي حتى الآن، لذلك فإن حصولي على فرصة للبقاء لفترة أطول يمنحني شعوراً رائعاً. هذا النادي يعني لي الكثير، لقد تطورت هنا كلاعب وكشخص، أشعر بالاستقرار، وأعرف أنني أتحسن كل يوم بفضل العمل الذي يقوم به الجهاز الفني هنا».

وأضاف: «من الصعب أن أشرح حجم ما يقدمه هذا النادي لمساعدة اللاعبين، لا أعتبر ذلك أمراً مسلماً به، وهو ما يجعلني لاعباً أفضل. ومع وصول المدرب الجديد إنزو ماريسكا، أشعر بحماس كبير تجاه الموسم الجديد، أسلوبه في كرة القدم هو النوع الذي نحبه، ولذلك فهذا أمر مثير بالنسبة للاعبين».

واختتم دوكو: «جماهير مانشستر سيتي أيضاً سبب كبير في توقيعي على هذا العقد الجديد، أشعر بحبهم ودعمهم، وهذا يعني لي الكثير. أريد التركيز على منحهم النجاح الذي يستحقونه».

أرقام دوكو

ومنذ انضمامه إلى السيتي قادماً من نادي ستاد رين الفرنسي في صيف 2023، شارك الجناح البلجيكي في 131 مباراة، سجل خلالها 22 هدفاً، وقدم 34 تمريرة حاسمة.