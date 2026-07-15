أكّد النجم الإسباني رودري مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تصدر قائمة طويلة من المؤشرات الإحصائية التي تعكس تأثيره الكبير في بناء اللعب والسيطرة على مجريات المباريات.



وتربع لاعب مانشستر سيتي على صدارة لاعبي الوسط في عدد من الإحصاءات، أبرزها التمريرات المكتملة، والتمريرات القصيرة والطويلة المكتملة، ودقة التمريرات الطويلة، والتمريرات التقدمية، والتمريرات الدقيقة إلى الثلث الأخير، إلى جانب أعلى نسبة لإكمال التمريرات نحو الثلث الهجومي.



كما تصدر رودري مؤشرات فارق الاستحواذ، ونسبة الفوز بالالتحامات الهوائية، وعدد اللمسات، والتحركات التقدمية، في دليل واضح على دوره المحوري في منظومة فريقه، سواء في الاستحواذ أو صناعة اللعب.



ولم تتوقف أرقامه عند ذلك، إذ جاء ضمن أعلى النسب المئوية في الفوز بالالتحامات بنسبة 99%، والتمريرات التقدمية بنسبة 98%، ليواصل تأكيد تفوقه كأحد أكثر لاعبي الوسط اكتمالاً وتأثيراً في الكرة الإنجليزية.