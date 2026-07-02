لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم خلال احتفالات حاشدة في العاصمة مكسيكو عقب تأهل المنتخب المكسيكي إلى الدور ثمن النهائي من مونديال 2026 لكرة القدم المقام في أمريكا الشمالية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وأفاد وزير الصحة في المدينة بأن امرأتين تبلغان من العمر 19 و48 عاما، ورجلاً يبلغ 44 عاماً، لقوا حتفهم اختناقاً. وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم خلال مؤتمر صحفي: نعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا، مؤكدة لعائلات الضحايا أن السلطات ستقف إلى جانبهم وتقدم لهم كل أشكال المساندة.



وتأهلت المكسيك الذي تستضيف النسخة الثالثة والعشرين من النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، إلى دور ثمن النهائي بفوزها على الإكوادور 2-0 على ملعب «أستيكا» الأيقوني في العاصمة مكسيكو، رافعة عدد انتصاراتها إلى أربعة تواليا امتدادا من دور المجموعات.



واحتفالا بالتأهل والفوز الأول لمنتخب بلادهم في دور إقصائي من المونديال منذ 1986 حين كانت النهائيات على أرضه أيضاً، تجمع أكثر من مليون شخص في شوارع العاصمة مكسيكو، لاسيما حول نصب "أنخيل دي لا إنديبندنسيا، بحسب تقديرات حكومة المدينة.