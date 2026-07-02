شهدت منافسات كأس العالم 2026 إنجازاً تاريخياً جديداً لكل من كيليان مبابي وهاري كين، بعدما انضما إلى قائمة الأساطير الذين نجحوا في التسجيل خلال ثلاث نسخ مختلفة من الأدوار الإقصائية للمونديال.



وسجل الثنائي في الأدوار الإقصائية بنسخ 2018 و2022 و2026، ليعادل كل منهما الرقم التاريخي الذي حققه عدد من كبار نجوم اللعبة، وفي مقدمتهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والألمانيان يورغن كلينسمان وميروسلاف كلوزه، إضافة إلى لوثار ماتيوس، والبرازيلي رونالدو نازاريو.



ويؤكد هذا الإنجاز قيمة مبابي وكين في المباريات الكبرى، إذ حافظا على حضورهما التهديفي في الأدوار الحاسمة عبر ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، وهو إنجاز لم يحققه سوى عدد محدود من أساطير كرة القدم.



ويواصل الثنائي كتابة التاريخ في المونديال، بعدما رسخ كل منهما مكانته بين أبرز نجوم البطولة، ليضيفا رقماً جديداً إلى سجلهما الحافل في أكبر محفل كروي على مستوى المنتخبات.