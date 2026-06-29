دخل النجم الكندي الفونسو ديفيز تاريخ كأس العالم 2026 من بوابة الأرقام، بعدما أصبح اللاعب رقم 1000 الذي يشارك في مباريات البطولة، عقب دخوله بديلاً خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جنوب أفريقيا في دور الـ32.



ويعد هذا الرقم محطة بارزة في النسخة الحالية من المونديال، التي تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً، ما أسهم في توسيع قاعدة اللاعبين المشاركين ومنح عدد أكبر من النجوم فرصة الظهور على الساحة العالمية.



وجاء دخول ديفيز إلى أرض الملعب ليحمل قيمة تاريخية، إذ ارتبط اسمه باللاعب رقم 1000 الذي يسجل مشاركة فعلية في مباريات كأس العالم 2026، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الدولية مع المنتخب الكندي، في بطولة تواصل تحطيم الأرقام القياسية على مختلف المستويات.