فرض الألماني دينيز أونداف نفسه نجماً لدور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما تصدّر قائمة أفضل اللاعبين وفقاً لتقييمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متفوقاً على أسماء بارزة يتقدمها ليونيل ميسي وكيليان مبابي.



وحصل أونداف على أعلى تقييم في الدور الأول بـ8.37 نقطة، متقدماً على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي جاء ثانياً بـ8.33 نقطة، فيما حل الفرنسي كيليان مبابي ثالثاً بـ8.12 نقطة.



وشهدت القائمة أيضاً وجود البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الرابع، والسويسري يوهان مانزامبي خامساً، ثم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والهولندي كريسينسيو سامرفيل، والنيوزيلندي إيليا جاست، بينما أكمل المغربي إسماعيل صيباري قائمة أفضل 10 لاعبين في دور المجموعات، ليكون العربي الوحيد ضمن التصنيف.