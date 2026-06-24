سجّل نادي النصر السعودي حضورًا عربيًا لافتًا في كأس العالم 2026، بعدما أصبح أكثر نادٍ عربي يحرز لاعبوه أهدافًا في النسخة الحالية من المونديال، برصيد 3 أهداف، متقدمًا على الأهلي المصري الذي حل ثانيًا بهدفين.



ويعكس هذا الرقم حجم الحضور النصراوي في البطولة العالمية، من خلال لاعبيه الموجودين مع منتخباتهم، وقدرتهم على ترك أثر تهديفي مباشر في أكبر مسرح كروي، بما يمنح النادي السعودي أفضلية رقمية بين الأندية العربية المشاركة بلاعبيها في المونديال.



وجاء الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد هدفين، فيما حضرت أندية الأهلي السعودي والقادسية وبيراميدز والسد وقطر والسيلية بهدف واحد لكل نادٍ، في سباق عربي يعكس تنوع الحضور بين الأندية السعودية والمصرية والقطرية.



ويمنح تصدر النصر هذا المؤشر بعدًا تسويقيًا وفنيًا مهمًا، إذ يرتبط اسم النادي بحضور لاعبيه في لحظات الحسم العالمية، ويرفع من قيمة صورته الخارجية بوصفه أحد أكثر الأندية العربية تأثيرًا في المونديال الحالي.



ترتيب أندية العرب تهديفيًا في مونديال 2026:



النصر السعودي: 3 أهداف



الأهلي المصري: هدفان



الأهلي السعودي: هدف



القادسية السعودي: هدف



بيراميدز المصري: هدف



السد القطري: هدف



قطر القطري: هدف



السيلية القطري: هدف



يواصل النصر توسيع حضوره خارج المنافسات المحلية، عبر لاعبين يصنعون الفارق بألوان منتخباتهم، ويضعون النادي في واجهة المشهد العربي داخل كأس العالم.