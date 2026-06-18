انتُخب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن نصر هلال رئيساً للاتحاد العربي لكرة اليد بالتزكية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت اليوم في جدة بمشاركة ممثلي الاتحادات العربية الأعضاء.



وجرى اعتماد انتخاب هلال لقيادة الاتحاد العربي للدورة القادمة، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها من الاتحادات العربية الأعضاء، وتقديراً لدور المملكة في خدمة كرة اليد على المستوى العربي والدولي.



وأعرب هلال عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد العمل مع الاتحادات العربية على تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج ومسابقات الاتحاد بما يخدم تطلعات كرة اليد العربية.



وأشار إلى أن المسؤولية الجديدة تمثل حافزاً لبذل المزيد من الجهود من أجل دعم مسيرة اللعبة وتوسيع نطاق انتشارها، إلى جانب الارتقاء بمستوى المنافسات والمنتخبات العربية في مختلف المحافل.



ويشغل هلال حالياً منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، إلى جانب عضويته في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ويُعد من الكفاءات الإدارية الشابة. ويأتي انتخاب هلال ليواصل منح المملكة حضوراً إدارياً على مستوى الاتحادات الرياضية العربية.