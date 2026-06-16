مجموعة مصر.. تعادل «مُثير» بين إيران ونيوزيلندا

تعادل منتخب إيران مع نظيره النيوزيلندي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) على ملعب «صوفي»، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

أهداف المباراة

افتتح منتخب نيوزيلندا التسجيل بعد سبع دقائق فقط من صافرة البداية، بتسديدة قوية أطلقها إليجاه جاست من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً ارتباك دفاع المنتخب الإيراني.



وفي الدقيقة 32، أدرك رامين رضائيان التعادل لمنتخب إيران بتسديدة قريبة من المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، إذ وضع إليجاه جاست منتخب نيوزيلندا في المقدمة مُجدداً في الدقيقة 54 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد انطلاقة رائعة.

ورد المنتخب الإيراني سريعاً بإدراك التعادل للمرة الثانية، عقب عرضية متقنة من الجبهة اليمنى قابلها محمد محبي برأسية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس النيوزيلندي وسكنت الشباك.

نقطة لكل منتخب

وتساوت منتخبات المجموعة السابعة في عدد النقاط بعد خوض الجولة الأولى من المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لمثله أمس (الإثنين).