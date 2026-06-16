قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع العلم السعودي عن الأرض في مباراة أوروغواي، التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مخالفة للبروتوكول المعتاد قبل مباريات كأس العالم.



وجاء هذا القرار بعد طلب رسمي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، احتراماً للعلم الذي يحمل راية التوحيد، ولقيت هذه البادرة استحسان الكثير من محبي الرياضية.



وقدم المنتخب السعودي أداء مميزاً في الشوط الأول، ونجح في فرض أفضليته على منافسه، بعدما صنع عدة فرص خطيرة أبرزها عبر سالم الدوسري وعبدالإله العمري، قبل أن يترجم الأخير تفوق «الأخضر» بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة (40) إثر متابعته كرة مرتدة من حارس مرمى الأوروغواي.



وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الأوروغوياني ضغطه بحثاً عن التعادل، ونجح ماكسي أراوخو في إدراكه عند الدقيقة 80، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله رغم المحاولات المتبادلة لحسم اللقاء.



وبهذه النتيجة، حصد المنتخب السعودي أول نقطة له في البطولة، ليتساوى مع منتخبات المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة لكل منها، بعدما انتهت المباراة الأخرى في المجموعة بتعادل منتخب إسبانيا مع الرأس الأخضر في إحدى أبرز مفاجآت الجولة الأولى.



ويخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في دور المجموعات أمام نظيره الإسباني الأحد القادم، فيما يلتقي منتخب الأوروغواي مع الرأس الأخضر.