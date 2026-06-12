كشف المدير التنفيذي للمنتخب السعودي فهد المفرج سر استبعاد الثنائي صالح أبو الشامات، وزكريا هوساوي من قائمة «الأخضر» المشاركة في كأس العالم 2026، بعد حالة الجدل والغضب الجماهيري التي أثارها اليوناني جورجيوس دونيس بإعلان قائمته المستبعدة من ثنائي الأهلي.



وقال المفرج عبر قناة «العربية»: «الوقت كان قصيراً للغاية أمام مدرب المنتخب دونيس لمشاهدة مجموعة كبيرة من اللاعبين، ولكنه يعرف أغلب نجوم دوري روشن». وأضاف:«أبو الشامات وزكريا هوساوي ضمن أفضل اللاعبين المحليين، ولكن دونيس كان له وجهة نظر فنية في استبعادهما».



ونفى المفرج الشائعات المتداولة عن أسباب غير فنية، مؤكداً: «الحديث عن عدم انضباطهما هو أمر غير صحيح. أغلب اللاعبين يتمتعون باحترافية كبيرة، ولكل مدرب وجهة نظر يجب احترامها». وتابع يقول: «دونيس اختار قائمة غنية باللاعبين القادرين على اللعب في أكثر من مركز، ونطمح لتقديم كل ما لدينا».