تترقب الجماهير السعودية والجهاز الفني للمنتخب بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس نتائج الفحوصات الطبية النهائية لتحديد موقف مهاجم «الأخضر» عبدالله الحمدان من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

إذ تعرّض الحمدان لإصابة على مستوى مفصل الكاحل فجر أمس خلال الودية أمام السنغال في الولايات المتحدة، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وشهدت طرد مهاجم السنغال نيكولاس جاكسون بسبب التدخل العنيف على نجم الأخضر.

من جانبه، أوضح أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ثامر الشهراني، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «X» أن الإصابة عبارة عن التواء على الداخل لمفصل الكاحل، بعد التدخل القوي من لاعب السنغال، وهو ما قد يؤثر على أربطة المفصل.

وينتظر الجهاز الفني للأخضر بقيادة دونيس التقرير الطبي النهائي لحسم موقف الحمدان قبل انطلاقة المونديال، وسط آمال بأن تكون الإصابة مجرد عارض بسيط لا يعيق مسيرته في النهائيات العالمية.

وأضاف الشهراني: «بعض إصابات التواء الكاحل تتضح أعراضها بعد المباراة. أتمنى أن تكون بسيطة ويشارك في المباراة القادمة»، مشيراً إلى أن اللاعب قد يتمكّن من المشاركة حتى لو كانت الإصابة غير قوية، عبر المسكنات وتثبيت المفصل.

وكشف عن سيناريوهين لفترة الغياب:

أفضل الأحوال: التواء بسيط يحتاج 5-10 أيام فقط.

أسوأ الاحتمالات: تمزق من الدرجة الأولى أو أعلى، وقد تصل فترة الغياب لأكثر من 3-4 أسابيع حسب شدتها.