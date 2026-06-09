أعلن مجلس إدارة نادي ضمك استقالته الجماعية عن المدة المتبقية من دورته الحالية، وذلك عقب اجتماع غير عادي عقدته الإدارة بمدينة خميس مشيط لمناقشة أوضاع النادي ومتطلبات المرحلة القادمة.



وأوضحت الإدارة في بيان إعلامي صدر اليوم أن القرار جاء «حرصاً على مصلحة النادي، ورغبة في تمكين مجلس إدارة منتخب من مباشرة مهماته في وقت مبكر»، بما يتيح الإعداد الأمثل للموسم الرياضي القادم واتخاذ القرارات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتعزيز الاستقرار وتحقيق المستهدفات.



وأكد المجلس أن استقالته تأتي «استشعاراً للمسؤولية تجاه النادي ومستقبله»، وإيماناً بأهمية منح الإدارة القادمة الوقت الكافي للتخطيط والإعداد، بما يخدم مصلحة ضمك ويواكب تطلعات جماهيره.



ووجّه المجلس الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات النظامية والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.



واختتم البيان بتقديم شكر الإدارة لوزارة الرياضة، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على دعمه ومتابعته المستمرة، كما تقدم بالشكر لجماهير ضمك الوفية والداعمين والشركاء.



ومن المتوقع أن تكلف وزارة الرياضة لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى قيادة «فارس الجنوب» في المرحلة القادمة.



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