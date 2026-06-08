مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، لا تقتصر التحديات التي تواجه المنتخبات المشاركة على الجوانب الفنية والبدنية فقط، بل تمتد إلى عامل آخر قد يكون مؤثراً في مسيرة الفرق داخل البطولة، وهو اضطراب التوقيت الناتج عن السفر المتكرر بين المدن المستضيفة.



وتقام النسخة القادمة من المونديال في 3 دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر عشرات المدن الممتدة على مسافات شاسعة ومناطق زمنية مختلفة، ما سيجبر المنتخبات والجماهير على قطع آلاف الكيلومترات خلال فترة البطولة.



ويحذّر مختصون في الطب الرياضي من أن اضطراب التوقيت (Jet Lag) قد يؤثر على جودة النوم والتركيز والاستشفاء البدني، وهي عوامل أساسية في بطولات تقام مبارياتها بفواصل زمنية قصيرة. كما أن التنقل المستمر بين مدن الساحل الشرقي والغربي في أمريكا الشمالية قد يفرض ضغوطاً إضافية على اللاعبين، خصوصاً في الأدوار الإقصائية.



وتسعى المنتخبات الكبرى إلى مواجهة هذا التحدي عبر خطط دقيقة تشمل مواعيد السفر والتدريبات وبرامج النوم والتغذية، بهدف تقليل آثار اختلاف التوقيت والحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية طوال المنافسات.



ومع اتساع رقعة البطولة للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، يتوقع أن يصبح عامل إدارة السفر والتكيف مع المناطق الزمنية المختلفة أحد العناصر الخفية التي قد تلعب دوراً مهماً في تحديد هوية المنتخبات القادرة على المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من مونديال 2026.