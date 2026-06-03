أكد مدرب المنتخب القطري، الإسباني جولين لوبيتيغي، أن تأهل منتخب قطر لنهائيات كأس العالم، كان بالجهد ولم يكن هدية، مضيفاً سنستمتع بالمنافسة بشكل جاد وقوي لأن جميع اللاعبين يقدمون أفضل مالديهم، ولديهم حماس المنافسة وشغف المشاركة.



وقال:«في السابق كان لدينا حلم كبير ونجحنا في تحقيقه وعلينا أن نجعل هذا الحلم، تحدٍ كبير»، وأضاف:«هدفي الأساسي هو جعل الجماهير فخورة بما يقدمه المنتخب»، مشدداً على أن قوة «العنابي» لا تكمن في لاعب واحد بل في العمل الجماعي، معرباً عن سعادته الكبيرة وفخره بنجاح الفريق في التأهل التاريخي لنهائيات كأس العالم عبر التصفيات.



ورفض لوبيتيغي التركيز على النجوم الفرديين، مؤكداً أن العمل بروح الفريق والقتال كمجموعة هما سلاح قطر لمواجهة الخصوم الأقوياء في البطولة.



وأبدى فخره واعتزازه بحجز المنتخب القطري لمقعده في البطولة، وهو التأهل الأول الذي يتحقق عبر التصفيات (بعد المشاركة السابقة كمستضيف في عام ( 2022)، فيما راهن على عناصر الخبرة في قائمته النهائية المختارة لخوض غمار النهائيات. ‏