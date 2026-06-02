يبدو أن أحد أقدم الأرقام القياسية في تاريخ نهائيات كأس العالم بات على أعتاب السقوط، مع اقتراب المدرب الهولندي «ديك أدفوكات» من دخول سجلات البطولة من أوسع أبوابها خلال مونديال 2026.



ويحمل الألماني «أوتو ريهاغل» الرقم القياسي كأكبر مدرب قاد منتخبًا في نهائيات كأس العالم، بعدما أشرف على منتخب اليونان خلال نسخة 2010 بعمر 71 عامًا.



لكن الهولندي «أدفوكات»، الذي عاد أخيرا لتولي قيادة منتخب كوراساو قبل ظهوره التاريخي الأول في كأس العالم، يستعد لتحطيم هذا الرقم، إذ سيبلغ 78 عامًا خلال البطولة، ليصبح أكبر مدرب يقود منتخبًا في تاريخ المونديال.



ويُعد إنجاز «أدفوكات» أكثر تميزًا بعدما قاد كوراساو إلى أول تأهل مونديالي في تاريخها، قبل أن يعود مجددًا إلى مقعد القيادة الفنية استعدادًا لخوض غمار البطولة العالمية.



وبينما ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، ستكون الأنظار متجهة نحو المدرب المخضرم، الذي لا يسعى فقط لقيادة منتخبه إلى كتابة صفحة جديدة من التاريخ، بل أيضًا لاعتلاء قائمة أكبر المدربين سنًا في تاريخ البطولة.