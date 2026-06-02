بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ثاني تدريباته بمدينة أوهايو الأمريكية في إطار استعداداته لمباراته الودية أمام منتخب البرازيل والمقرر إقامتها في يوم 6 يونيو قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026. وخضع اللاعبون لحصة تدريبية في صالة الحديد، وبعدها تم تقسيم اللاعبين لمجموعات لتنفيذ الجمل التكتيكية التي سيلعب بها الجهاز الفني في ودية البرازيل.



ويتنافس منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا، إيران، نيوزيلندا، وذلك في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.



وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب روسيا بهدف دون رد وديا الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم.