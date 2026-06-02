يواصل النجم المصري محمد صلاح مطاردة أحد أبرز الأرقام في تاريخ الكرة المصرية، بعدما عزز موقعه في وصافة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 67 هدفًا دوليًا.



وبات قائد الفراعنة على بعد ثلاثة أهداف فقط من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب، حيث يتصدر القائمة المدرب الحالي حسام حسن برصيد 69 هدفًا.



ويعيش صلاح فترة مميزة على الصعيدين المحلي والدولي، ما يعزز من حظوظه في كسر الرقم القياسي خلال الاستحقاقات القادمة، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الحافلة بالأرقام والبطولات.



ويترقب الشارع الرياضي المصري المباريات القادمة للمنتخب، وسط آمال كبيرة بأن ينجح نجم الفراعنة في كتابة فصل جديد من التاريخ، والانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر، ليؤكد مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين ارتدوا القميص الوطني عبر الأجيال.