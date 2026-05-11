لم يكن مجرد لاعب كرة يد، بل كان نموذجًا لرياضي تفوق على كثير من المحترفين، ولم تكن الـ38 بطولة التي حققها مجتبى آل سالم سوى انعكاس لمسيرة طويلة من الالتزام والانضباط والاستمرارية، في قصة مختلفة صنعها لاعب لم يعش يومًا حياة الرياضي المتفرغ، لكنه نجح رغم ذلك في أن يصبح الاسم الأبرز في كرة اليد السعودية.



فعلى مدى سنوات طويلة، واصل لاعب نادي الخليج مجتبى حضوره داخل الملاعب رغم ارتباطه بعمله اليومي في إحدى شركات القطاع الخاص، حيث نجح في الموازنة بين مسؤولياته العملية والتدريبات والمعسكرات والمباريات، دون أن يفقد تأثيره أو استقراره الفني، ليقدم صورة استثنائية للاعب الذي صنع نجاحه بالشغف قبل أي شيء آخر.



وبدأت الحكاية مبكرًا مع النور، عندما تم تصعيده للفريق الأول في سن صغيرة، ليبدأ منذ عام 2011 رحلة بطولات لم تتوقف، قبل أن يواصل كتابة نجاحاته مع الوحدة والخليج، تاركًا بصمته في كل محطة مر بها.



وخلال هذه الرحلة، حقق بطولات الدوري السعودي، وكأس النخبة، وكأس الاتحاد، والسوبر السعودي، إضافة إلى البطولات الخليجية والآسيوية، فيما ظل حاضرًا بصورة مستمرة مع المنتخب السعودي في البطولات العالمية والقارية، مقدمًا مستويات جعلته أحد أهم الأسماء في تاريخ اللعبة السعودية.



ومع آخر إنجازاته قبل أيام بتحقيق الدوري وكأس النخبة والكأس مع الخليج، تتواصل قصة لاعب أثبت أن النجاح الحقيقي لا يرتبط بالتفرغ فقط، بل بالقدرة على الاستمرار والمحافظة على الشغف مهما كانت الظروف، حتى تحول مع السنوات إلى حكاية استثنائية يصعب تكرارها في الرياضات المختلفة. ‏



إنجازات مجتبى:



- الدوري السعودي لكرة اليد: 9 بطولات



- كأس النخبة السعودية: 11 بطولة



- كأس الأمير سلطان بن فهد (الاتحاد): 8 بطولات



- بطولة الألعاب السعودية: بطولة واحدة



- كأس السوبر السعودي: بطولتان



- البطولة العربية للأندية: بطولة واحدة



- البطولة الآسيوية للأندية: بطولتان



- كأس السوبر السعودي الإماراتي: بطولتان



- ذهبية الألعاب الخليجية: مرة واحدة



- ذهبية ألعاب التضامن الإسلامي: مرة واحدة