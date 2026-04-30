حقق فريق اﻻتفاق فوزاً مستحقاً على مضيفه اﻷخدود بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين وتمكن الاتفاق من التقدم بالنتيجة قبل نهاية الشوط اﻷول عن طريق اللاعب الفارو ميدران (د: 45+1)، وفي الشوط الثاني استطاع اﻷخدود العودة للقاء مبكراً عن طريق خوان بيدروزا (د: 60)، ولكن اﻻتفاق عاد ليتقدم مجدداً بواسطة خالد الغنام (د: ٧٤)، وأنهى زميله جورجينيو فينالدوم مسلسل اﻷهداف بتسجيله الهدف الثالث للاتفاق (د: ٧٩)، لينتهي اللقاء بفوز اﻻتفاق بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق اﻻتفاق فوزه الـ13 ويصل للنقطة 45 في المركز السابع، فيما تلقى الأخدود الخسارة الـ22 وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ17.