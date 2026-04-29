أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) واللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم أن بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026™️ ستُقام خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.



وتعود هذه البطولة المرموقة لفئة الناشئين إلى قطر، في النسخة الثانية من خمس نسخ متتالية تستضيفها الدولة سنوياً حتى عام 2029. وبعد النسخة التاريخية لعام 2025، التي شهدت استضافة قطر لأول بطولة في تاريخ الفيفا بمشاركة 48 منتخباً، تواصل نسخة هذا العام اعتماد النظام الموسّع، إذ تستقبل نجوم المستقبل للتنافس على اللقب.



ومن المقرر أن تتأهل 48 دولة إلى البطولة، على أن تُجرى مراسم القرعة النهائية في 21 مايو بمدينة زيورخ السويسرية. وستُقام المباريات في مجمع المسابقات في أسباير زون، الذي سيتحوّل مجدداً إلى مركز نابض بالحياة يجمع المشجعين واللاعبين على حدٍّ سواء.



وقد شكل نظام الاستضافة المركزية ركيزة أساسية في تجربة الجماهير خلال نسخة 2025، إذ حضر أكثر من 197,460 مشجعاً 104 مباريات أُقيمت على مدار 15 يوماً من المنافسات. كما استفاد 130 كشافاً من أبرز الأندية العالمية من الطبيعة المتقاربة المسافات للبطولة، مما أتاح لهم متابعة المواهب الواعدة في مكان واحد.



وبعد أن شكلت نسخة 2025 منصة انطلاق لعدد من النجوم الصاعدين، من بينهم المصري حمزة عبدالكريم، والمالي سيدو ديمبيلي، والبلجيكيان جيسي بيسيو وناثان دي كات، والإيطالي سامويلي إيناتشيو، تتجه الأنظار الآن إلى الجيل القادم من المواهب في نسخة 2026.



وستُقام المباراة النهائية للبطولة على استاد خليفة الدولي، الذي شهد تتويج منتخب البرتغال بلقب النسخة الماضية أمام 38,901 مشجعاً.



ويصادف هذا العام مرور 50 عاماً على افتتاحه عام 1976، ويُعد أحد أبرز معالم الإرث الرياضي في الدولة، إذ استضاف العديد من كبرى الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباريات من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️ التاريخية. كما يستضيف الاستاد نهائي كأس الأمير 2026 في 9 مايو.