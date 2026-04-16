يواصل لاعب النصر الفرنسي «كينغسلي كومان» تألقه اللافت في دوري روشن السعودي، بعدما بلغ أعلى معدل مساهمات تهديفية في مسيرته مع الأندية، بوصوله إلى 17 مساهمة تهديفية خلال الموسم الحالي. وتجاوز كومان بذلك رقمه السابق المسجل مع بايرن ميونخ في موسم 2020/2021، والذي بلغ حينها 15 مساهمة، ليؤكد تطوره الكبير وتأثيره المباشر في نتائج فريقه هذا الموسم.



ومع تبقي 6 مباريات على نهاية الدوري، تشير الأرقام إلى إمكانية رفع حصيلته بشكل أكبر، حيث يبلغ متوسط مساهماته الحالية نحو (0.6) مساهمة في المباراة، ما قد يضعه نظريا عند حدود 20 إلى 21 مساهمة تهديفية بنهاية الموسم في حال استمر على نفس النسق.



ويعكس هذا التصاعد في أرقام كومان دوره الحيوي في المنظومة الهجومية للنصر، وسط تطلعات جماهير الفريق لمواصلة النجم الفرنسي تألقه وقيادة الفريق نحو تحقيق لقب الدوري.