أكّد مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي أهمية مباراة الغد أمام السد القطري ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وشدّد إنزاغي على قوة فريق السد، إذ يمتلك لاعبين مميزين، خصوصاً في الخط الهجومي، إضافة إلى مدرب جيد. وأضاف: «سنخوض المباراة بكامل تركيزنا للتأهل إلى المرحلة القادمة». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، والذي أقيم في قاعة المركز الإعلامي بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.



وبيّن إنزاغي أن الإصابات التي لاحقت الفريق كانت مفاجئة، موضحاً أن إصابة كوليبالي بكدمة عضلية حدثت خلال تدريب الأمس، فيما جاءت إصابة محمد كنو نتيجة احتكاك مباشر وليست إصابة عضلية، مؤكداً عدم ارتباط ذلك بالإجهاد البدني أو الجهاز الطبي.



وأكد أن الفريق يملك البديل الجاهز، مشيراً إلى أن ما يميز الهلال هو الروح العالية لدى اللاعبين واستعدادهم لتقديم كل ما لديهم لخدمة الفريق.



من جانبه، أكد النجم الهلالي سيرجي ساڤيتش صعوبة مباراة السد، وقال: «نحن نتعلم من أخطائنا، وسنلعب المباراة بتركيز عالٍ».



ونوّه سيرجي إلى أهمية هذه البطولة بالنسبة لهم كلاعبين، وأن رغبتهم واحدة وهي القتال لأجل الفريق وإسعاد جماهير الهلال.