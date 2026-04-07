تُوفي المدرب الروماني المخضرم ميرتشا لوتشيسكو، اليوم، في أحد مستشفيات العاصمة بوخارست، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة، وسط حالة من الحزن في الأوساط الرياضية، لينتهي مشوار أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم الأوروبية، عن عمر ناهز 80 عاماً.



يذكر أن لوتشيسكو حقق إنجازات مع غلطة سراي التركي، أبرزها التتويج بكأس «السوبر الأوروبي» عام 2000، ثم الفوز بالدوري التركي موسم 2001/ 2002، قبل أن يواصل نجاحاته مع بشكتاش التركي ويُتوج بلقب الدوري في الموسم التالي، بالتزامن مع الاحتفال بالمئوية التاريخية للنادي. وعلى صعيد مسيرته كلاعب، تألق لوتشيسكو بقميص دينامو بوخارست الروماني، وحقق 7 ألقاب دوري، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مبكراً في سن الـ34، ويصنع اسمه كواحد من أنجح المدربين في العالم.



وقاد لوتشيسكو منتخب بلاده إلى بطولة أمم أوروبا 1984، ليصبح أحد رموز الكرة الرومانية عبر التاريخ، وأنهى أخيراً مهمته مع منتخب رومانيا، عقب الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد ولاية ثانية بدأت في أغسطس 2024، وأعرب الاتحاد الروماني عن تقديره لمسيرته وما قدمه لكرة القدم في البلاد.