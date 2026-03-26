غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA» نادي بنفيكا البرتغالي 40 ألف يورو نتيجة التصرفات العنصرية والتمييزية من جماهيره خلال مواجهته أمام ريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى منع 500 مشجع من حضور المباراة الأوروبية القادمة على أرضه، مع فترة اختبار تمتد لعام كامل، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT». كما فرضت غرامات إضافية على بنفيكا بلغت 25 ألف يورو بسبب إلقاء الجماهير مقذوفات داخل أرض الملعب، و8 آلاف يورو لاستخدام مؤشرات الليزر، ليصل إجمالي العقوبات إلى 73 ألف يورو.



وشهدت المباراة، التي انتهت بخسارة بنفيكا (0-1) في 17 فبراير، تسجيل هدف وحيد عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي اتهم لاعب وسط بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءات عنصرية له، ما أدى إلى إيقاف اللقاء لمدة عشر دقائق، وبعد التحقيق، تم إيقاف بريستياني عن المشاركة في مباراة الإياب في مدريد، بعد خسارته ذهابا وإيابا أمام ريال مدريد بنتيجتي (0-1) و(1-2). وودع بنفيكا منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لينهي مشواره القاري مبكرا هذا الموسم.