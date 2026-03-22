رفع نجوم منتخب السنغال من وتيرة الأحداث الدائرة حول لجنة الاستئناف بسحب لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة من منتخب السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، حيث قدم نجوم منتخب السنغال عبر فيديو نشره حساب الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وقدم من خلاله نجوم المنتخب يتقدمهم القائد خاليدو كوليبالي الدعوة لجماهيرهم للاحتفال بكأس أفريقيا خلال المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب أمام منتخب بيرو في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مارس الحالي.



وكان الاتحاد السنغالي قد سبق الدعوة التي قدمها نجوم منتخب بلاده ببيان رسمي قال فيه : سيخوض أسود التيرانجا، أبطال أفريقيا الحاليون، مباراة استثنائية في فرنسا ضد بيرو، هذه المباراة ليست مجرد منافسة دولية، بل هي احتفال، احتفال بلقب قاري، وجيل ذهبي، وأمة شغوفة، سيشارك السنغال فرحة انتصاره مع أبناء وطنه في الخارج وجميع عشاق كرة القدم في أحد أعرق الملاعب.