تتجه الأنظار إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ بوصفها نسخة استثنائية قد تعيد تشكيل تجربة كرة القدم كما عرفها الجمهور، ليس فقط من حيث التوسع إلى 48 منتخباً، بل من حيث طبيعة اللعبة نفسها وظروفها المحيطة. تقارير دولية حديثة أشارت إلى أن الظروف المناخية المتباينة في المدن المستضيفة، خصوصاً الحرارة والرطوبة، قد تدفع الجهات المنظمة إلى إعادة التفكير في إيقاع المباريات، بما في ذلك زيادة فترات التوقف أو حتى تقسيم المباراة إلى أربع فترات بدل شوطين، وهو مقترح طُرح في سياقات مشابهة لحماية اللاعبين.

في الجانب الآخر، يبدو أن التحول الأكبر قد يكون في طريقة مشاهدة البطولة، إذ كشفت تقارير عن اتفاق بين FIFA ومنصة YouTube، يتيح لشركاء البث التقليديين عرض أول 10 دقائق من المباريات، إلى جانب بث بعض المواجهات كاملة عبر المنصة، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو رقمنة التجربة وجذب جيل جديد من الجماهير.

هذا التداخل بين المناخ والتقنية يفتح الباب أمام نسخة مختلفة من كأس العالم، قد تتغير فيها تفاصيل اللعب والإخراج التلفزيوني معاً، حيث يُتوقع أن نشهد زوايا تصوير أكثر تفاعلية، وبثاً مباشراً أكثر انفتاحاً، وربما تجربة مشاهدة تتجاوز الشاشة التقليدية إلى منصات متعددة.

وبين تحديات الطقس وطموحات التقنية، تبدو نسخة 2026 أقرب إلى مختبر عالمي لكرة القدم الحديثة، حيث لا تقتصر المنافسة على المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى كيفية تقديم اللعبة نفسها لجمهور العالم، بعد اعتماد مشاركة 48 منتخباً لأول مرة بدلاً من 32، وإقامة 104 مباريات. يُتوقع أن تكون النسخة الأكثر شمولية والأعلى إيرادات، مع طلب هائل على التذاكر تجاوز 150 مليون طلب خلال أول 15 يوماً، على 16 ملعباً.