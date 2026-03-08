اعترف مدرب الاتفاق سعد الشهري، يضعف الأداء الهجومي لفريقه في المباراة التي تعادل فيها مع ضيفه الشباب بنتيجة (1-1)، والتي جمعتهما على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة، وقال: «قدمنا شوطًا أول جيدا في المباراة، وخلقنا خلاله عددًا من الفرص التي كان بإمكاننا من خلالها إنهاء اللقاء مبكرًا، لكن لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف». وأضاف: «لعبنا أمام فريق صعب يملك حلولًا هجومية متنوعة، إلا أن الجانب البدني لم يساعدنا في الشوط الثاني، فيما قدمنا على الصعيد الدفاعي أداءً جيدًا». واختتم تصريحه بقوله: «نقطة التعادل ليست نتيجة سيئة، لكننا نتطلع إلى مواصلة العمل والتركيز على المباريات القادمة في الدوري، بداية من مواجهة الفيحاء».



يذكر أن الاتفاق افتتح التسجيل عن طريق لاعبه خالد الغنام عند الدقيقة (51)، فيما أدرك الشباب التعادل عبر لاعبه كاراسكو عند الدقيقة (57) من ركلة جزاء، وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى (39) نقطة في المركز السابع، فيما رفع الشباب رصيده إلى (26) نقطة في المركز الثالث عشر.