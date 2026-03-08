نعت وزارة الداخلية الكويتية شهيدي الواجب المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، والرائد فهد عبد العزيز المجمد، من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية اللذين استشهدا فجر اليوم (الأحد) أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية في حرب طالت دول الخليج.



وأضاف البيان الذي بثه موقع الوزارة الرسمي عبر منصة «فيسبوك»: «تعرب الوزارة عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب، فإنها تؤكد أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفان في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره».



الرائد فهد عبد العزيز المجمد رياضي سابق، بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى كاظمة، ومن ثم السالمية، حيث تألق اعتباراً من 2019، وكان أحد عناصره الأساسية، وحمل شارة القيادة لمواسم عدة، وأعلن اعتزاله في مباراة جمعت السالمية والعربي، ليتفرغ بعدها للخدمة في السلك العسكري برتبة رائد حتى وفاته أثناء أداء الواجب.



ومن جانبه قدم نادي القادسية تعزية خاصة في وفاة اللاعب السابق وكتب في بوست عبر موقعه الرسمي في منصة «X»: «يتقدم نادي القادسية بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شهيد الواجب الوطني الرائد فهد عبدالعزيز المجمد».