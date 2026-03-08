تختتم اليوم (الأحد) بطولة زوهو لكرة قدم الصالات ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، بلقاء فريق القادسية ونظيره مجموعة غدران بعد تأهلهما المستحق عقب مواجهتين مثيرتين في الدور نصف النهائي. وجاء تأهل فريق مجموعة غدران بعد مباراة قوية أمام نادي الثقبة انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3) في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم فريق غدران بطاقة العبور عبر ركلات الترجيح في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة. في المقابل، حجز فريق القادسية مقعده في النهائي بعد فوز كبير على فريق الإعلاميين المصري بنتيجة 4-3، في مباراة فرض خلالها القادسية أفضليته على مجريات اللقاء ليؤكد جاهزيته للدفاع عن اللقب.



ويخوض القادسية النهائي بطموح الحفاظ على لقبه، إذ يدخل المباراة بصفته حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، بينما يسعى فريق مجموعة غدران إلى مواصلة مشواره القوي وخطف الكأس في ختام البطولة.



«كأس الصالات».. تحفة هندسية بـ8 رسائل



كشفت اللجنة المنظمة لموسم القادسية الرمضاني الستار عن كأس بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، الذي يمثل تحفة فنية هندسية تحمل أبعاداً رمزية تتجاوز حدود التتويج الرياضي إلى فضاء القيم والمعاني المستلهمة من روح الشهر الفضيل.



وجاء الكأس بصناعة سعودية خالصة، منفذاً من النحاس المطلي بالذهب عيار 24، ليعكس مكانة الموسم في أجندة النادي الرياضية والمجتمعية. واستُلهم تصميم الأعمدة الثمانية من هوية الموسم، في تجسيد لقيم الأخوة، والتعاون، والمساواة، والاعتزاز بالهوية الوطنية، والحفاظ على الثقافة، وتعزيز أسلوب الحياة الصحي، إلى جانب التمسك بالدين والتربية الأصيلة كامتداد للجذور. وتتجاور هذه الأعمدة بتناغم هندسي يرمز إلى وحدة الصف وتقارب القلوب في رمضان.



وفي قلب الكأس تتوسط حلقة دائرية ترمز إلى النادي بوصفه منصة جامعة للأهالي وحاضنة للمبادرات المجتمعية، فيما تتوج القمة كرة مستوحاة من روح المنافسات، تأكيداً على الطموح وروح التحدي، وجاء الكأس بمقاس «45×15 سم» بقاعدة تحمل هوية النادي، وبهذا التصميم يؤكد القادسية أن الكأس رسالة قيم قبل أن تكون جائزة بطل.



شاشة تفاعلية تستعرض تاريخ القادسية



ضمن فعاليات موسم القادسية الرمضاني، خصص القادسية منصة رقمية تفاعلية استعرضت تاريخ النادي العريق، عبر شاشة حديثة تضمنت ألبوماً غنياً بالصور والذكريات التي توثق أبرز محطات القادسية وإنجازاته على مر السنين.



وأتاحت الشاشة التفاعلية لزوار الموسم فرصة استكشاف أرشيف النادي بطريقة مبتكرة، حيث تضمنت مجموعة من الصور التاريخية التي تسلط الضوء على مسيرة القادسية، ونجومه الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخه، إلى جانب لقطات توثق أبرز البطولات والإنجازات التي حققها النادي.



وشهدت المنصة تفاعلاً لافتاً من الزوار، الذين استعادوا من خلالها ذكرياتهم مع النادي، واطلع الجيل الجديد على صفحات مضيئة من تاريخ القادسية، في تجربة تجمع بين التوثيق التاريخي والتقنيات الحديثة.



وتأتي هذه المبادرة ضمن حرص نادي القادسية على تعزيز ارتباط الجماهير بتاريخ النادي وإرثه الرياضي، وإبراز مسيرته الحافلة بالإنجازات، في إطار الفعاليات المتنوعة التي يقدمها الموسم الرمضاني لخدمة المجتمع والجماهير.



غدران يعلن التحدي: جئنا لخطف اللقب



رفع رئيس فريق مجموعة غدران أحمد غدران سقف التحدي قبل المباراة النهائية في بطولة زوهو لكرة قدم الصالات، مؤكداً أن طموح فريقه هو حسم اللقب والتتويج بكأس البطولة.



وأكد أن فريقه يدخل المواجهة النهائية بروح عالية وإصرار كبير على تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن المنافسة في البطولة كانت قوية منذ بدايتها.



وفي سياق متصل، أشاد غدران بالنجاح المتواصل الذي يحققه موسم القادسية الرمضاني، مؤكداً أن ما يقدمه النادي من فعاليات متنوعة يعكس عملاً تنظيمياً مميزاً وحضوراً جماهيرياً متنامياً عاماً بعد آخر.



وقال: «نود أن نتقدم بالشكر لإدارة نادي القادسية على هذا العمل الرائع، فهذا هو الموسم الثالث، ونرى في كل عام إبداعاً أكبر من الذي قبله».



المطيري: القادسية لن يفرط في الذهب



وأكد مدير فريق القادسية عبدالرحمن المطيري أن فريقه يدخل نهائي بطولة زوهو لكرة قدم الصالات بعزيمة كبيرة للفوز، مشدداً على أن القادسية لن يفرّط في كأس البطولة.



وقال المطيري: «نحترم جميع المنافسين، لكن القادسية بطل النسخة الماضية ويعرف طريق المنصات جيداً. نحن غير مستعدين أن نفسح المجال لأي فريق لمزاحمتنا على الذهب، وسندخل النهائي بعقلية الأبطال».