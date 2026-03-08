حقق إنتر ميامي الأمريكي فوزه الثاني على التوالي إثر تغلبه على نظيره أورلاندو سيتي بنتيجة 4-2، في مباراة مثيرة كان نجمها قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي رفع رصيد فريقه إلى 6 نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب، إضافة لتسجيله الهدف الـ80 مع إنتر ميامي، ليرفع بذلك رصيده إلى 899 هدفاً في مسيرته الكروية.



وكان إنتر ميامي قد سجل هدف التقدم في شباك دي سي يونايتد في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول عن طريق رودريغو دي بول، وتمكن إنتر ميامي من تسجيل الهدف الثاني من عمر الشوط نفسه عن طريق النجم ليونيل ميسي.



ويأتي هذا الفوز بعد يومين من حفل استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لفريق أفراد الفريق بعد فوز النادي بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، لأول مرة في ديسمبر 2025، الذي كشف فيه ترمب أن نجله بارون معجب بقائد فريق إنتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني ميسي، ووقف ميسي وزملاؤه في الفريق على المنصة، بينما كان ترمب يخاطب وسائل الإعلام احتفالاً بإنجازهم، وقال: «أخبرني ابني بارون بوجودك اليوم، وأنه معجب كثيراً بك ويعتقد أنك شخص رائع، وأعتقد أنكما التقيتما منذ فترة». وتابع يقول: «لقد حقق ميسي الكأس رقم 47 في مسيرته الكروية المرصعة بالذهب وهو أكبر عدد من الكؤوس على الإطلاق»، مقدماً شكره لقائد ميامي لاختياره اللعب في ميامي، رغم العروض الكثيرة التي وصلته من عدة دول، وقال: «كان بإمكانك الذهاب إلى أي مكان في العالم، وأي فريق في العالم، لكنك اخترت ميامي.. أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لنا جميعاً».