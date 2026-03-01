أوقف نادي الفيحاء سلسلة نظافة شباك النصر، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى نصراوياً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضع حداً لسلسلة دفاعية مميزة حققها «العالمي» في الأسابيع الماضية.



ودخل النصر اللقاء بسلسلة بلغت 7 مباريات متتالية حافظ خلالها على نظافة شباكه، في رقم يعكس الاستقرار الدفاعي والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريق خلال الجولات الأخيرة.



وجاء كسر السلسلة عن طريق مدافع النصر عبدالإله العمري، الذي سجل هدفاً بالخطأ في مرماه، لينهي بذلك مسلسل الـ«كلين شيت» الذي استمر منذ الجولة الـ18.



وكان النصر قد حافظ على شباكه نظيفة أمام التعاون (1-0) في الجولة 18، ثم الخلود (3-0) في الجولة 19، والرياض (1-0) في الجولة 20، والاتحاد (2-0) في الجولة 21، والفتح (2-0) في الجولة 22، والحزم (4-0) في الجولة 23، إضافة إلى مواجهة النجمة المؤجلة من الجولة 10 التي انتهت بنتيجة (5-0).



وبهذا الهدف، تتوقف سلسلة دفاعية قوية للنصر هذا الموسم، بعدما قدم الفريق واحدة من أفضل فتراته على مستوى المحافظة على الشباك، قبل أن ينجح الفيحاء في كسرها خلال الجولة الـ24.