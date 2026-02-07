تحت عبارة «لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيّاً ولكن لا حياةَ لمن تُنادي!!» عبرت إدارة نادي الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، وكان آخرها في مواجهة الخلود



التي خسرها الشباب بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم بمحافظة الرس، ضمن منافسات الجولة الـ(21) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مذكّرة بالبيان السابق الذي تم بثه في موقعه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «X» عقب مواجهة النصر، وجاء فيه: تعبر إدارة نادي الشباب عن بالغ استنكارها وأسفها لتكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها مباريات الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الفترة الماضية، وقد طالت هذه الأخطاء عدداً من المباريات، من أبرزها مواجهة نادي التعاون، إضافة إلى الأخطاء التي رافقت مواجهة اليوم أمام نادي النصر، والتي كان لها أثر مباشر في تغيير مجريات المباراة ونتيجتها. وقد سبق أن خاطبت إدارة النادي لجنة الحكامِ بعد مباراة التعاون، مبدية استياءها من القرارات التحكيمية التى طالت الفريق، ومطالبةً بمراجعة القرارات المؤثرة التي غيرت مجرى المباراة، إلى جانب تأكيد رغبة النادي في عدم تكليف الحكم وطاقمه بقيادة أي مواجهات قادمة للفريق.



كما تبدي الإدارة استغرابها من استمرار تكليف طواقم تحكيمية سبق أن كانت لها مواقف مؤثرة وسلبية مع الفريق في مواسم ماضِية، ومنها حكم مباراة اليوم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير اختيار الحكام، خصوصاً في ظل أهمية المرحلة الحالية والحاجة الملحة لرفع جودة المنظومة التحكيمية بما ينسجم مع تطلعات تطوير المنافسة.



وتؤكد إدارة النادي أن الفريق مقبل على مباريات مصيرية خلال الفترة القادمة، ما يستوجب أعلى درجات العدالة والحياد في القرارات التحكيمية، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان نزاهة المنافسة.



وعليه، ستتقدم إدارة النادي بخطاب رسمي إلى لجنة الحكام تطلب من خلاله عدم إسناد مباريات الفريق القادمة إلى أي طواقم تحكيمية سبق أن كانت محل اعتراض من قبل النادي خلال الفترات الماضية، كما تجدد الإدارة ثقتها الكاملة بلاعبي الفريق وقدرتهم على تجاوز التحديات كافة، وتحقيق تطلعات جماهيره.