تتجه أنظار متابعي الدوري السعودي مساء اليوم (الإثنين)، نحو استاد الأول بارك وعند الساعة 8:30، عندما يستضيف النصر نظيره التعاون في قمة الجولة، كما يلتقي الاتحاد بضيفه الأخدود في ذات التوقيت، فيما يلتقي الحزم بضيفه ضمك عند الساعة 6:20 م وذلك في ختام لقاءات الجولة 18 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

فعلى استاد الأول بارك بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه التعاون بحثاً عن النقاط الثلاث واستعادة الوصافة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة حصدها من 12 انتصاراً وتعادل وحيد و3 هزائم، وله من الأهداف 44 وعليه 18 هدفاً، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء بحثاً عن الثأر عن خسارته ذهاباً بخماسية نظيفة ويطمح للعودة لمراكز القمة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة حصدها من 11 انتصاراً وتعادلين و3 خسائر وله من الأهداف 35 وعليه 19 هدفاً.

وعلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يخوض فريق الاتحاد لقاءه أمام الأخدود بظروف صعبة، بعد أن حصد نقطة وحيدة في الثلاث الجولات الأخيرة بتعادله مع ضمك وخسارته من الاتفاق والقادسية على التوالي ليتراجع للمركز السابع وهو مركز لا يليق بحامل اللقب الذي يعاني الأمرين وسط صمت إداري غريب، فيما يدخل فريق الأخدود هذا اللقاء سعياً لاستغلال ظروف مضيفه وحصد النقاط الثلاث للابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز 17 برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و4 تعادلات و10 خسائر.

وعلى ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الحزم لقاءه أمام ضمك سعياً للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة الـ20، إذ يحتل المركز 11 برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 17 وعليه 29 هدفاً، فيما يسعى ضمك للفوز للهروب من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ15 برصيد 11 نقطة حصدها من فوز وحيد و8 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 28 هدفاً.