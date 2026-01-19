تستعد إدارة نادي النصر للاحتفال بالنجم السنغالي ساديو ماني، الذي ساهم في تحقيق منتخب بلاده بطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت في المغرب، وحصوله على أفضل لاعب في البطولة، على هامش مواجهة فريق النصر أمام نظيره التعاون (الإثنين) القادم، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



من جانب آخر، ينهي مدرب الفريق النصراوي جيسوس تحضيراته الفنية لمواجهة ضمك (الأربعاء) القادم، الساعة 8:30 مساءً، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ17)من دوري روشن، إذ سيجري مناورة كروية من أجل اعتماد الأسلوب الفني المناسب، واختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها لقاء ضمك القادم، الذي يطمح من خلاله لتحقيق فريقه للفوز والوصول للنقطة 37 في دوري روشن.



وحذّر المدرب جيسوس الثلاثي سلطان الغنام، وعبدالله الخيبري، وأيمن يحيى، من الحصول على «الإنذارات» في مباراة ضمك القادمة؛ لتجنب الإيقاف والغياب عن مواجهة التعاون، (الإثنين) القادم، في بطولة الدوري.