كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عن الفائزين بالجوائز الفردية للبطولة القارية، التي استضافها المغرب، وتُوّج بلقبها منتخب السنغال.

ماني أفضل لاعب

ونال نجم النصر ومنتخب السنغال، ساديو ماني، جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها وقيادته منتخب بلاده نحو التتويج باللقب.

بونو يفوز بالقفاز الذهبي

في المقابل، ذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى حارس الهلال ومنتخب المغرب، ياسين بونو، نظير تألقه الكبير وأدائه الحاسم طوال مشوار البطولة.

دياز هداف البطولة

وحصد مهاجم منتخب المغرب، إبراهيم دياز، جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، متفوقاً بفارق هدف واحد على كل من المصري محمد صلاح، والنيجيري فيكتور أوسيمين.

جائزة اللعب النظيف

كما تُوّج منتخب المغرب بجائزة اللعب النظيف، في مشهد امتزج فيه التكريم بالحسرة، وسط أجواء حزينة خيّمت على جماهير «أسود الأطلس» في مدرجات ملعب الأمير مولاي عبدالله، بعد ضياع حلم التتويج القاري.