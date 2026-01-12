في مفاجأة مدوية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ودّع كريستال بالاس، حامل لقب النسخة الماضية، منافسات الموسم الحالي مبكراً بعد خسارته أمام مضيفه ماكلسفيلد، أحد فرق الهواة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت)، ضمن منافسات الدور الثالث.

أصبح ماكلسفيلد أول فريق هاوٍ يُقصي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي منذ إقصاء كريستال بالاس وولفرهامبتون في موسم 1908-1909.

مفاجأة منذ 117 عاماً

وأصبح ماكلسفيلد أول فريق من الهواة ينجح في إقصاء حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ أن أطاح كريستال بالاس بفريق وولفرهامبتون واندررز في الجولة الأولى من موسم 1908-1909، بينما كان أرسنال آخر حامل للقب يغادر البطولة من الدور الثالث، وذلك في عام 2018.

أهداف المباراة

وجاءت ثنائية ماكلسفيلد بتوقيع القائد بول داوسون وإسحاق باكلي ريكتس في الدقيقتين 43 و61، بينما سجل يريمي بينو هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

روني يقود الإنجاز

ويقود فريق ماكلسفيلد المدرب جون روني، الشقيق الأصغر لأسطورة مانشستر يونايتد واين روني، ليكتب فريقه صفحة تاريخية في البطولة الإنجليزية.